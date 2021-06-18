خطيب الحرم: الإسلام قدَّم تشريعًا ربانيًا لحفظ حقوق الإنسان

الرياض - محمد عبدالله - أكد خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط، أن الإسلام قدم تشريعًا ربانيًا سبق ما سواه من تشريعات بشرية لحفظ حقوق الإنسان، وسلم من ضعفها وقصورها، مثل تحريمه للقتل وسفك الدماء وحرمة الأعراض.

وقال الشيخ خياط – في خطبة الجمعة- إن الإسلام حرم كل ما يهدد سلامة العقول من المسكرات والمخدرات وغيرها، كما منع أكل أموال الناس بالباطل، وأرسى الله بهذه الشريعة قواعد العدالة بين الخلق كافة.

وأضاف الشيخ خياط، أن تقوى الله هي قاعدة التفاضل بين الناس، كما أن الإسلام حفظ لكل إنسان حقه وأوجب عليه واجبه، موضحًا أن أصحاب البصائر لا يملكون إلا أن يستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هي دعوة تحيا بالاستجابة لها القلوب .

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