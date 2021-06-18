وثيقة عمرها 62 عامًا تكشف حرص القيادة على مواجهة الأمراض السارية

الرياض - محمد عبدالله - ألقت وثيقة تاريخية عمرها 62 عامًا الضوء على اهتمام القيادة الرشيدة بصحة المواطنين، وتضمنت الوثيقة المرسوم الملكي الموقع من الملك سعود، والخاص بالوقاية من الأمراض السارية.

ونشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات –عبر تويتر- صورة من المرسوم الملكي، قائلًا «كانت ومازالت صحة المواطن من أهم أولويات قياداتنا الرشيدة.. وثيقة تاريخية عمرهـا ٦٢ عـامـًا تـظهر مـرسومًا مـلكيًا موقعًا مـن جـلالة الملك سـعود بـن عـبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بالمصادقة على نظام التدابير الصحية للوقاية من الأمراض السارية».

وتم إصدار المرسوم في عام 1380 هـ، وتضمن ثلاثة أمور، هي التصديق على نظام التدابير الصحية، وإلغاء نظام الاحتياطات الصحية الصادر في 1353 هـ، وتوجيه رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية بتنفيذ المرسوم بمجرد نشره في الصحيفة الرسمية.

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