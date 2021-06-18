الركبان: يجوز «التيمم» للمعاق الذي لا يجد من يعينه على الوضوء

الرياض - محمد عبدالله - أوضح أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور عبدالله الركبان، حكم الشخص المعاق الذي لا يجد من يعينه على الوضوء خاصة في صلاة الفجر، موضحًا أنه يجوز له في هذه الحالة التيمم.

وقال الشيخ الركبان خلال استضافته في برنامج «الجواب الكافي» على «شبكة المجد» إنه من المعلوم أن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، وأن الشخص المعاق الذي لا يجد من يعينه على الوضوء يجوز له التيمم بأن يضع بقربه ما يتمم به.

وأضاف الشيخ الركبان، أن التيمم في مثل هذه الحالة يقوم مقام الوضوء؛ لأن الشخص المعاق يعد في هذا الوقت غير قادر على تناول الماء واستخدامه.

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