العدد الجديد من مجلة «الدفاع» يرصد جهود الوزارة ضد كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت وزارة الدفاع، العدد الجديد من مجلة الدفاع، والذي جاء راصدًا لجهود الوزارة في مواجهة جائحة كورونا، والاهتمام بالإنسان في المقام الأول.

وذكرت وزارة الدفاع –عبر تويتر- أنها أصدرت العدد رقم ( 195) لـمجلة الدفاع، تحت عنوان «الإنسان أولًا»، والذي يستعرض جهود وزارة الدفاع في مواجهة جائحة كورونا.

وتصدر غلاف العدد الجديد من المجلة، صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يتلقى جرعة لقاح كورونا بتاريخ 8 يناير 2021م.

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