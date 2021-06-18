«نواف العايد» يحدِّد المقصود بـ«العمل الليلي» ويعدِّد المزايا

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المتخصص في أنظمة العمل، نواف العايد، أن المقصود بالعمل الليلي، هو عمل الموظف لمدة ثلاث ساعات بعد الساعة الـ11 مساء، موضحا عدة مزايا يحصل عليها صاحب العمل الليلي.

وأضاف نواف العايد (خلال استضافته في برنامج، يا هلا، المذاع على، روتانا خليجية)، أن الفترة النهارية للعمل تسمى العمل الاعتيادي وتمتد من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

وتابع نواف العايد: العمل الليلي يمتد من الساعة الحادية عشرة مساء حتى السادسة صباحا، بشرط أن يعمل الموظف مدة لا تقل عن ثلاث ساعات بعد الـ11 مساء مضيفا أنه لو بدأ عمله عصرا وتعدى 3 ساعات بعد 11 مساء يطلق عليه عمل ليلي.

وحول مميزات العمل الليلي، أوضح نواف العايد، أنه يشمل السماح للعامل بإحضار وجبة طعام إلى مكان العمل، والتعويض على شكل مزايا في ساعات العمل، بحيث يعمل عدد ساعات أقل بنفس راتب العامل النهاري، مثل أن تكون فترة العمل ست ساعات بدلا من ثمانية.

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