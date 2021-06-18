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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا بذكرى توليه الحكم

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الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى توليه الحكم.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى توليه الحكم.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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