العمران : دمج التقاعد والتأمينات يتكامل مع قرار التخصيص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات أحمد العمران، العلاقة بين قرار دمج التقاعد والتأمينات وبتخصيص الوظائف.

دمج التقاعد والتأمينات واستراتيجية المملكة:

وقال أحمد العمران، “هذه القرارات بالطبع تأتي ضمن استراتيجية كبيرة جدًا للمملكة فطبيعي أن جميع القرارات دائما تتكامل لتحقيق أهداف استراتيجية عليا”.

وسابقًا أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارًا بدمج المؤسسة العامة للتقاعد، في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع جملة من الترتيبات الواردة في القرار.

قرار دمج التقاعد والتأمينات:

وكان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، قد أوضح أن قرار الدمج يأتي امتدادًا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظامًا تكافليًا يعزز الحماية الاجتماعية.

تأثير الدمج:

وحول تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي بيّن الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

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