، 80 فعالية مشوقة للأسرة تستمر 40 يوماً.. "مهرجان صيف بناء" ينطلق ،

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أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مهرجان صيف بناء لعام 2021، والذي يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والألعاب المشوقة التي تناسب كل أفراد الأسرة من مستفيدي الجمعية من كل الأعمار.
وأوضح عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية أن المهرجان تم تصميمه ليستوعب المستفيدين الراغبين في الاستفادة من البرامج والأنشطة، ويعد فرصة ترفيهية كبيرة يشارك فيه 800 مستفيد ومستفيدة من الجمعية، حيث يتضمن 80 فعالية منوعة للأطفال والشباب والشابات والأمهات، ويشارك في تنظيمه عشرات المتطوعات.
وأضاف "الخالدي" يستمر المهرجان على مدار 40 يوماً حتى يستمتع الجميع بالفعاليات لمدة كافية، مشيراً إلى أن عدد الساعات التطوعية بالمهرجان تبلغ 400 ساعة يشارك خلالها المتطوعون في تنظيم المهرجان وتتنوع الفعاليات ما بين رياضية وثقافية وترفيهية وبرامج أخرى مختلفة.
تابع: من بين الألعاب التي سيستمتع بها المستفيدين لعبة الغرف السرية ومهارة كارتنج وغرفة الألغاز وروائع المكتبات ومصنع الآيس كريم وواحة المرح وجرافيتي ألعاب هوائية ومعركة الألوان والحديقة المائية وزيارات ثقافية لمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية "سايتك" وغيرها.
وبيّن أن المهرجان يهدف لشغل أوقات الفراغ لمستفيدي الجمعية المشاركين بالمهرجان وتطوير قدراتهم واكتشاف ميولهم والتركيز على مفهوم التعليم بالترفيه ويعد المهرجان بمثابة هدية تقدمها الجمعية لمستفيديها في جو من المتعة والإثارة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية.
وقدّم "الخالدي" شكره الجزيل لجميع الشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح المهرجان وإسعاد الأيتام، داعياً مستفيدي جمعية بناء للدخول على منصة المهرجان للتسجيل في الفعاليات التي يرغبون المشاركة فيها والاستمتاع بتلك البرامج والأنشطة.
جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 03:07 PM
"الخالدي": 400 ساعة يقدمها المتطوعون في التنظيم.. رياضة وثقافة وترفيه80 فعالية مشوقة للأسرة تستمر 40 يوماً.. "مهرجان صيف بناء" ينطلق
أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مهرجان صيف بناء لعام 2021، والذي يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والألعاب المشوقة التي تناسب كل أفراد الأسرة من مستفيدي الجمعية من كل الأعمار.
وأوضح عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية أن المهرجان تم تصميمه ليستوعب المستفيدين الراغبين في الاستفادة من البرامج والأنشطة، ويعد فرصة ترفيهية كبيرة يشارك فيه 800 مستفيد ومستفيدة من الجمعية، حيث يتضمن 80 فعالية منوعة للأطفال والشباب والشابات والأمهات، ويشارك في تنظيمه عشرات المتطوعات.
وأضاف "الخالدي" يستمر المهرجان على مدار 40 يوماً حتى يستمتع الجميع بالفعاليات لمدة كافية، مشيراً إلى أن عدد الساعات التطوعية بالمهرجان تبلغ 400 ساعة يشارك خلالها المتطوعون في تنظيم المهرجان وتتنوع الفعاليات ما بين رياضية وثقافية وترفيهية وبرامج أخرى مختلفة.
تابع: من بين الألعاب التي سيستمتع بها المستفيدين لعبة الغرف السرية ومهارة كارتنج وغرفة الألغاز وروائع المكتبات ومصنع الآيس كريم وواحة المرح وجرافيتي ألعاب هوائية ومعركة الألوان والحديقة المائية وزيارات ثقافية لمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية "سايتك" وغيرها.
وبيّن أن المهرجان يهدف لشغل أوقات الفراغ لمستفيدي الجمعية المشاركين بالمهرجان وتطوير قدراتهم واكتشاف ميولهم والتركيز على مفهوم التعليم بالترفيه ويعد المهرجان بمثابة هدية تقدمها الجمعية لمستفيديها في جو من المتعة والإثارة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية.
وقدّم "الخالدي" شكره الجزيل لجميع الشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح المهرجان وإسعاد الأيتام، داعياً مستفيدي جمعية بناء للدخول على منصة المهرجان للتسجيل في الفعاليات التي يرغبون المشاركة فيها والاستمتاع بتلك البرامج والأنشطة.
، 80 فعالية مشوقة للأسرة تستمر 40 يوماً.. "مهرجان صيف بناء" ينطلق ،
المصدر : الخليج 365
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