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نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منصة "تويتر"، الشيخ عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، ويصلى عليه في جامع البابطين شمال الرياض، عصر اليوم، وسيتم دفنه في مقبرة الشمال.
وقد فُجِع نجل الراحل أمام الحرم النبوي الشيخ حسين آل الشيخ في وفاة والده؛ حيث يتم استقبال العزاء بالمقبرة أو بالاتصال على جوال أبنائه: محمد (0504486139)، الشيخ عبدالله (0555454538)، الشيخ حسين (0551020500)، الشيخ سامي (0550505020)، د. عبدالملك (0530477777)، عادل (0505467711)، عمر (0509999889)، وعبر وسم #عبدالعزيز_بن_حسن_آل_الشيخ في موقع التواصل "تويتر"، شارك مواطنون ورواد موقع "تويتر" في نعي الشيخ الراحل، والدعاء له.
وتتقدم إدارة صحيفة "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، كما تسأل الله أن يتغمد الشيخ عبدالعزيز بواسع مغفرته وكريم رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 03:01 PM
يصلى عليه عصراً في جامع البابطين شمال الرياض ويُدْفن بمقبرة الشمالالموت يفجع إمام الحرم في والده "عبدالعزيز آل الشيخ".. والمغردون ينعون
نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منصة "تويتر"، الشيخ عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، ويصلى عليه في جامع البابطين شمال الرياض، عصر اليوم، وسيتم دفنه في مقبرة الشمال.
وقد فُجِع نجل الراحل أمام الحرم النبوي الشيخ حسين آل الشيخ في وفاة والده؛ حيث يتم استقبال العزاء بالمقبرة أو بالاتصال على جوال أبنائه: محمد (0504486139)، الشيخ عبدالله (0555454538)، الشيخ حسين (0551020500)، الشيخ سامي (0550505020)، د. عبدالملك (0530477777)، عادل (0505467711)، عمر (0509999889)، وعبر وسم #عبدالعزيز_بن_حسن_آل_الشيخ في موقع التواصل "تويتر"، شارك مواطنون ورواد موقع "تويتر" في نعي الشيخ الراحل، والدعاء له.
وتتقدم إدارة صحيفة "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، كما تسأل الله أن يتغمد الشيخ عبدالعزيز بواسع مغفرته وكريم رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
، الموت يفجع إمام الحرم في والده "عبدالعزيز آل الشيخ".. والمغردون ينعون ،
المصدر : الخليج 365
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