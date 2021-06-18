، بالفيديو.. نجاحات أمنية شاملة تحققها "الداخلية" في أسبوع.. تعرّف على ملامحها ،

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حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الدمام، بعد إقدامه على الخروج المُسلح على ولي الأمر و زعزعة الأمن في هذه البلاد، وتكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مُسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمم، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً.
وتضمن الفيديو دعوة المديرية العامة للجوازات لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم إليها، ويشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.
واستعرض إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر - توظيف).
واستعرض مشاركة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يقام هذا العام تحت شعار (تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة).
ولفت إلى أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق (عسير، ومكة المكرمة، والجوف، وتبوك، وحائل)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وكشف المقطع إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط (97) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
وأشار إلى الحملة الميدانية لإدارات المرور بمختلف مناطق المملكة بضبط (2909) مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى رصد (27,152) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 25/ 10 حتى 2/ 11/ 1442هــ.
وأشار إلى أن المركز الوطني للعمليات الأمنية استقبل (1,393,495) مكالمة خلال شهر شوال المنصرم عبر رقم الطوارئ (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 02:45 PM
ضبط 2909 مركبة توقف أصحابها في أماكن الأشخاص ذوي الإعاقةبالفيديو.. نجاحات أمنية شاملة تحققها "الداخلية" في أسبوع.. تعرّف على ملامحها
حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الدمام، بعد إقدامه على الخروج المُسلح على ولي الأمر و زعزعة الأمن في هذه البلاد، وتكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مُسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمم، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً.
وتضمن الفيديو دعوة المديرية العامة للجوازات لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم إليها، ويشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.
واستعرض إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر - توظيف).
واستعرض مشاركة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يقام هذا العام تحت شعار (تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة).
ولفت إلى أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق (عسير، ومكة المكرمة، والجوف، وتبوك، وحائل)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وكشف المقطع إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط (97) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
وأشار إلى الحملة الميدانية لإدارات المرور بمختلف مناطق المملكة بضبط (2909) مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى رصد (27,152) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 25/ 10 حتى 2/ 11/ 1442هــ.
وأشار إلى أن المركز الوطني للعمليات الأمنية استقبل (1,393,495) مكالمة خلال شهر شوال المنصرم عبر رقم الطوارئ (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
، بالفيديو.. نجاحات أمنية شاملة تحققها "الداخلية" في أسبوع.. تعرّف على ملامحها ،
المصدر : الخليج 365
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