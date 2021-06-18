سيناريو "يورو 2020".. ألمانيا تتخوف من هجوم إرهابي بطائرة شراعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاهد العالم قبل أيام، واقعة هبوط "محتج" بمكونات طائرة شراعية على ملعب أليانز أرينا، خلال مباراة المنتخب الألماني ونظيره الفرنسي.

وحدثت الواقعة الثلاثاء الماضي خلال مباراة المنتخبين في ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".



وبعيد الاقتحام، قالت الشرطة الألمانية في بيان مقتضب إنها ألقت القبض على المقتحم البالغ من العمر 38 عاما، وقام بالتصرف نيابة عن منظمة "غرينبيس" المعنية بحماية البيئة، بعد أن تسبب في إصابة شخصين خلال هبوطه على أرضية الملعب.

واستخدم المقتحم "باراموتور"، والحزام وجزء الدفع المستخدمة في الطائرات الشراعية في الهبوط من السماء على الملعب، قبل أن يرتطم أثناء الهبوط بأسلاك كاميرات التصوير العلوية، وتسقط الأجزاء المحطمة على الملعب وتصيب شخصين.

وحركت الواقعة انتقادات جمة في ألمانيا، ووصفتها حكومة ولاية بافاريا الألمانية التي يقع فيها ملعب أليانز أرينا، بأنها "جرم كبير"، فيما وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخطوة بـ"العمل المتهور".

لكن الواقعة بدأت في اليومين الماضيين تحرك مخاوف جمة في الدوائر الأمنية في ألمانيا، تتمثل في إمكانية نسخ التنظيمات الإرهابية الطريقة ذاتها في تنفيذ هجمات على ملاعب أو تجمعات من السماء في ألمانيا، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

ونقلت بيلد عن خبير الإرهاب الألماني، بيتر نيومان، قوله "في الواقع، يمكن أن يحاول الإرهابيون القيام بهجمات تحت واجهة محاولات الاحتجاج"، مضيفا "الدوائر الأمنية تناقش فرضية الهجمات الإرهابية المنفذة جوا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها إن السلطات الأمنية رصدت مؤخرا محاولة زوجة أحد المتطرفين، حضور دورات طيران شراعي في ولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا".

فيما قال نيومان "أي هجوم إرهابي من الجو على ملعب أو تجمع سيكون له تداعيات إعلامية ودعائية ضخمة لمن ينفذه، لكنه يتطلب كثيرا من التحضير".