تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 18 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 18 يونيو 2021، خلال تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

واستقرت أسعار السلع، وتراجع معدل التضخم خلال الشهور الأخيرة، بدعم من استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربية الرئيسية.

سعر اليورو في مصر

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.68 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، في المصرف العربي الدولي.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لليورو في مصر.

أول سيارة كهربائية مصرية

وأطلقت مصر، الأربعاء، أول سيارة كهربائية مصرية "نصر E70"، التي سيتم إنتاجها من خلال شركة النصر للسيارات الحكومية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمصر، إنه سيتم بدء إنتاج أول 100 سيارة كهربائية "E70 " بمصنع النصر للسيارات في يوليو/ تموز 2022.

وتستهدف الحكومة المصرية، بدء إنتاج السيارة الكهربائية "نصرE70"، بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

ومن المنتظر أن تبلغ نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية نصر E70 نحو 58 % في المرحلة الأولى على أن ترتفع على مدار سنوات التنفيذ.

أسعار الدولار والإسترليني

واستمر متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، مستقرا اليوم الجمعة، عند نحو 15.599 جنيه للشراء، و15.698 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.80 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.02 جنيها للشراء، و22.17 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.159 جنيه للشراء و4.186 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتى، إلى نحو 51.72 جنيه للشراء، و 52.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، أمس.