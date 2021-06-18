مجلة كلية الملك خالد العسكرية تصدر عددها الـ 145

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت مجلة كلية الملك خالد العسكرية عددها الـ(145)، الذي تضمن لقاءً صحفيًا مع الدكتور مشعل بن فواز المسعد المدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني، سلّط من خلاله الضوء على برنامج التطوير من جميع الجوانب، وما حققه من إنجازات، وما يحمله من طموحات تلبي تطلعات سمو وزير الحرس الوطني ومنسوبي الوزارة.

مجلة كلية الملك خالد العسكرية وبرامج التطوير:

وأوضح الدكتور مشعل بن فواز المسعد، خلال اللقاء، أن برنامج التطوير يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية لقوات الوزارة، لتكون جاهزة لأداء واجباتها على أكمل وجه، مبينًا أن البرنامج قد أولى القوة البشرية عناية كبيرة من خلال إطلاق عدة برامج تدريبية، وبناء وإطلاق مركزٍ لبناء القدرات، يهدف إلى تطوير قدرت قيادات الوزارة، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على إطلاق مركز للتميز في الوزارة.

وأكّد الدكتور مشعل بن فواز المسعد، أن البرنامج يعمل على إنشاء مركزٍ لتحليل الدروس المستفادة ليكون مصدرًا ورافدًا من روافد المعرفة، لمواكبة التطورات وتحليل مهام الحرس الوطني والبحث عن سبل التطوير الممكنة. كما تناول سعادته عدة برامج ومبادرات تطويرية تستهدف جميع قطاعات وزارة الحرس الوطني.

كلية الملك خالد العسكرية وأزمة كورونا

واشتمل العدد على تقرير صحفي يسلط الضوء على مواجهة كلية الملك خالد العسكرية لتأثيرات أزمة كورونا خلال العام التعليمي المنصرم، وكيفية إدارتها لهذه الأزمة، فضلًا عن وجود مقالات ودراسات في المجالات السياسية والعسكرية والثقافية، منها: مقالة بعنوان: (دور المملكة المحوري في مواجهة تحديات الشرق الأوسط)، تناولت الدور الريادي لقيادة المملكة في مواجهة تحديات الشرق الأوسط، ودراسة تحت عنوان:(إدارة الأزمات الدولية)، تناولت كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث التي تعصف بالعالم بشكل متكرر.

وتضمن العدد مقالةً بعنوان: (تحليل وإدارة المخاطر الأمنية)، وأخرى بعنوان: (الدور الفعال للتحالفات والشراكات الاستراتيجية في دعم التعبئة) تناولت التأثير الإيجابي للتحالفات والشراكات على الخطط والسياسات المتعلقة بالدفاع، وتطوير هيكل القوة، والإنتاج الصناعي، والقدرة على الابتكار التكنولوجي، ومرونة سلسلة الإمداد، ومواجهة تداعيات التغير المناخي والأوبئة.

كيفية الحصول على العدد الجديد:

وعرض العدد على الجزء الثاني من مقالةٍ بعنوان: (قواعد الإعلام الحربي)، مزج فيها الكاتب بين القواعد النظرية والخبرات الميدانية، وبعض المقالات الأخرى في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، فضلًا عن الأبواب والزوايا الثابتة.

للاطلاع على العدد: https://drive.google.com/file/d/1hyeFGefnBjHz0Z1hyZyZBg_aKihyq7FO/view?usp=sharing

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