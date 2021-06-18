- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إحباط تهريب 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18
شارك الخبر
إحباط تهريب 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة
مخبأة داخل شاحنة مغادرة عبر منفذ البطحاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة بعد العثور عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء.
شارك الخبر