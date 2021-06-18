إحباط تهريب 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة بعد العثور عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء.

شارك الخبر