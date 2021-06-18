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إحباط تهريب 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

إحباط تهريب 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

مخبأة داخل شاحنة مغادرة عبر منفذ البطحاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة بعد العثور عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء.

إحباط تهريب 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة إحباط تهريب 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة - متابعات الخليج 365 إحباط تهريب 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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