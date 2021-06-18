الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

تعرف على أماكن عرض فيلم الرحلة في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُعد فيلم الرحلة أول فيلم أنيميشن سعودي ياباني، يُعرض بجميع صالات السينما في السعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان، بتقنية 4DX، باللغتين العربية واليابانية، وهو أول تعاون سعودي ياباني.

أحداث فيلم الرحلة:

وتدور أحداث الفيلم المتخيّلة في شبه الجزيرة العربية، حول “أوس” الذي عاش طفولة صعبة، لكن إيمانه بالمعجزات صنع منه بطلًا، يبذل كل ما بوسعه للدفاع عن مدينته ومن يحبهم، فيضطر مع رفاقه لخوض معركةٍ ملحمية.

ويهدد المحتل “أبرهة” وجيشه الغازي الذي لا يرحم مدينة مكة ويحاولون تدمير كل ما يواجه طريقهم والاعتداء على الأبرياء الآمنين، وبينما تبدو الهزيمة حتمية، يقرر “أوس ” ومجموعة من المقاتلين الدفاع عن مدينتهم ضد هذا الجيش العرمرم.

فيما يُضْطّر “أوس” الخزّاف البسيط إلى الكشف عن ماضيه المظلم عندما يكتشف بين المدافعين صديق طفولته الضائع “زرارة” وفي خضم المخاوف والمخاطر يحارب “أوس” شكوكه ومخاوفه أثناء محاولته توحيد أصدقائه ورفاقه عشية المعركة وتدفعهم قوة الإيمان والحماس إلى الوقوف والقتال حتى النهاية، وعندما يقترب جيش أبرهة يصبح مصير مدينتهم وعوائلهم على المحك.

الشركة القائمة على الإنتاج:

الفيلم من إنتاج شركة “مانغا” السعودية، واستوديو “توئي أنيميشن” في اليابان، وتنتمي قصته إلى “الفانتازيا”.

تم العمل على تنفيذه بين الرياض وطوكيو، بجهود فريق تجاوز عدده الـ300 شخص، بإدارة شيزونو كوبون، مخرج سلسلة أفلام “المحقق كونان” الشهيرة، و”جودزيلا”، وتم تدريب كوادر سعودية متخصصة في مجال فن الـ “أنيميشن”.

أماكن عرض فيلم الرحلة

يذكر أن الفيلم يعرض في 6 شركات للسينما في السعودية وهي، ڤوكس سينما (العربية) وڤوكس سينما (اليابانية) وموڤي سينما وEmpire سينما وCinepolis سينما وAMC سينما.

شارك الخبر