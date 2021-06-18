السعودية | في الصيف.. السعوديون يتغزلون بجمال هذه المدينة

شكرا لقرائتكم في الصيف.. السعوديون يتغزلون بجمال هذه المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "تنومة والقلب لا تلومه".. بهذه العبارة يتغزل السعوديون في جمال صيف مدينة "تنومة" جنوب غرب السعودية، والتي عادة ما تهب على أجوائها نسمات باردة، وترسم الشلالات بها لوحات جمالية، وتكتسي أراضيها ثوباً أخضر ملفوفاً بطوق من السحاب، في حين تعيش أغلب مناطق السعودية لهوب حرارة الصيف.

وتتربع "تنومة" على قمم جبال السروات، متميزة بمناخها الصيفي الجاذب ومناظرها الساحرة. وعن المدينة تحدث إلى"العربية.نت" المرشد السياحي في عسير فهد آل مقبل: "تقع محافظة تنومة في الجزء الشمالي من منطقة عسير، وتبعد عن مدينة أبها بنحو 125 كيلومترا، كما أنها ترتفع عن سطح البحر بما يزيد عن 2400 متر، وتتميز باعتدال مناخها في فصل الصيف مع غزارة الأمطار، كما تغلب عليها الخضرة طوال العام.

تنومة

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متنزهات طبيعية

وأضاف: "تحيط بتنومة أشجار العرعر والشلالات، ومنها شلال الدهناء، كما أنها محاطة بسلاسل جبلية مرتفعة، ويوجد بها العديد من المتنزهات الطبيعية، منها متنزه المحفار والشلال، والحيفة والشرف والأربوعة وغيرها، بالإضافة إلى مزرعة الفراولة وقرية القرية الأثرية وبحيرات عقبة ساقين ووادي ترج، والعديد من المواقع الجاذبة للسياح والمتنزهين".

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تنومة الزراعية

وأكد آل مقبل أن "تنومة" منطقة زراعية، اتخذ سكانها من الجبال مدرجات زراعية منذ القدم، وكذلك على منحدرات وضفاف الأودية، وعلى امتداد جوانبها البساتين والحقول الخصبة، وتعتمد الزراعة في تنومة على مياه الأمطار والآبار.

وأشار إلى أن مزارع تنومة تنتج العديد من المحاصيل، منها الذرة والشعير والعدس، وكذلك التين البلدي والتين والشوكي والمشمش والرمان والخوخ والعنب والفراولة، وبعض هذه المحاصيل الزراعية تتم زراعتها خلال الصيف.