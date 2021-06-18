، رئيس "أبل": البرامج الخبيثة توجد في الـ Android أكثر بـ 47 مرة من الـ iOS ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: iOS له متجر تطبيقات واحد.. وتتم مراجعتها جميعاً قبل اعتمادها

كشف المدير التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك"، خلال المقابلة المباشرة التي عقدها "عن بُعد" في مؤتمر "Viva Tech"، عن أن نظام Android يحتوي على برامج خبيثة أكثر بـ 47 ضعفاً من نظام الـ iOS.

وأرجع ذلك إلى أن نظام التشغيل iOS صُمم على أن يكون هناك متجر تطبيقات واحد؛ تتم مراجعة جميع التطبيقات قبل اعتمادها وإتاحتها للتحميل من قِبل المستخدمين، الأمر الذي أبقى كثيراً من البرامج الخبيثة خارج نظام الـ iOS.

وقال "تيم كوك"، إن قانون الأسواق الرقمية المقترح في أوروبا لن يكون "في مصلحة المستخدم"، فقد يؤدي هذا التشريع، إلى تغييرات كبيرة لمتجر التطبيقات، وتطبيقات الطرف الأول المثبتة مسبقاً على هاتف الآيفون، كما أن هذا التشريع سيؤدي إلى تغييرات تدمّر بشكل خطير أمان الـ iPhone.

وأكّد أن من شأن المفوضية في أوروبا أن تُجبر Apple على السماح بالتحميل الجانبي على هاتف الآيفون، وهو أمر أنا ضده وبشدة، لكن إذا كان على "Apple" السماح بالتحميل الجانبي، فلن تكون هناك ميزات الخصوصية، مثل ملصقات التغذية وشفافية تتبع التطبيقات، بعد الآن.

جديرٌ بالذكر أن قانوناً تم الكشف عنه لأول مرة في ديسمبر الماضي من قِبل المفوضية الأوروبية، سيجبر هذا القانون شركة أبل على تغيير إدارتها لمتجر التطبيقات، وكيفية ظهور تطبيقاتها الخاصة المثبتة مسبقاً في عمليات البحث في متجر التطبيقات.المدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك