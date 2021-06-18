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تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

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محمد بن مسعود - الدمام - من متوسطة إلى غزيرة.. و"المدني" يدعو إلى الحيطة والحذر

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف وميسان وأضم والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 01:17 PM

من متوسطة إلى غزيرة.. و"المدني" يدعو إلى الحيطة والحذر

تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف وميسان وأضم والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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المصدر : الخليج 365

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