محمد بن مسعود - الدمام - التنبيه يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها. 18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 01:13 PM التنبيه يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً طقس الجمعة في الباحة: أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية طقس الجمعة في الباحة: أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية ، طقس الجمعة في الباحة: أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ،

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