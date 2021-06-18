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طقس الجمعة في الباحة: أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

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محمد بن مسعود - الدمام - التنبيه يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 01:13 PM

التنبيه يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً

طقس الجمعة في الباحة: أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

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المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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