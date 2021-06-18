، كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 62480 إصابة جديدة بالهند و17262 في روسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - 1076 حالة إضافية بألمانيا و507 بكوريا الجنوبية

سجّلت الهند 62480 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1587 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر من وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 29 مليوناً و762 ألفاً و793 حالة إصابة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 383 ألفاً و490 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.

وتعافى من المرض ما يقرب من 89 ألف حالة خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليوناً و580 ألفاً و647 حالة.

روسيا

سجّلت روسيا 17262 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ما رفع الحصيلة الرسمية منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و281309.

وقال فريق العمل الحكومي الروسي المعني بمكافحة الجائحة، إن 453 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما رفع إجمالي الوفيات إلى 128445.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا 1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم، 91 حالة وفاة جديدة من جرّاء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 150238 إصابة.

وأضافت البلاد حالتَي وفاة جديدتيْن بكورونا ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 1996.

وانخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا بمقدار 33 إصابة مقارنة بـ 540 إصابة مسجّلة في اليوم السابق؛ ليسجل أكثر من 500 إصابة لليوم الثالث على التوالي.