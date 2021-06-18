- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، أن البلاد سجّلت 74042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2311 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتشير بيانات الوزارة، إلى أن البرازيل سجّلت منذ بداية الجائحة 17 مليوناً و702630 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 496004.
والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 01:13 PMفي خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 74042 إصابة جديدة بكورونا و2311 وفاة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، أن البلاد سجّلت 74042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2311 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتشير بيانات الوزارة، إلى أن البرازيل سجّلت منذ بداية الجائحة 17 مليوناً و702630 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 496004.
والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.
، في خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 74042 إصابة جديدة بكورونا و2311 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر في خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 74042 إصابة جديدة بكورونا و2311 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.