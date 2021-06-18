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الموت يغيب والد إمام المسجد النبوي

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

غيب الموت الشيخ عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ والد إمام المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ، صباح اليوم الجمعة.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الشيخ عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ، الذي وافته المنية اليوم، حيث دشنوا هاشتاق تحت عنوان عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ لنعيه والدعاء له

وقالت مصادر إنه سيصلى على الشيخ الراحل عبدالعزيز بن حسن في جامع البابطين شمال الرياض، عصر اليوم، وسيتم دفنه في مقبرة الشمال.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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