شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب والد إمام المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

غيب الموت الشيخ عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ والد إمام المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ، صباح اليوم الجمعة.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الشيخ عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ، الذي وافته المنية اليوم، حيث دشنوا هاشتاق تحت عنوان عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ لنعيه والدعاء له

وقالت مصادر إنه سيصلى على الشيخ الراحل عبدالعزيز بن حسن في جامع البابطين شمال الرياض، عصر اليوم، وسيتم دفنه في مقبرة الشمال.