شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يعلن عن قرب التوصل إلى لقاح لمصابي السكري في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة جازان، الدكتور عبد العزيز الحازمي، أنه خلال سنوات قليلة سيكون هناك لقاح لمصابي السكري في المملكة.

وأوضح الحازمي إن المملكة هي الدولة الرابعة على مستوى العالم في نسبة الإصابة بالسكري، بينما فنلندا هي الدولة الأولى على مستوى العالم، والكويت الدولة الثالثة، مبينا أن لقاح السكري يقوم بحماية خلابا (بيتا) في البنكرياس، وفي المستقبل ستكون تلك الخلايا محصنة من خلايا الغدة الزعترية التي تهاجم خلايا (بيتا)، وبالتالي إفراز الأنسولين بشكل طبيعي.

وأضاف المختص أن لقاح السكري في المرحلة الثانية بفنلندا، والنتائج حتى الآن واعدة، موضحًا أن وجود اللقاح بالمملكة هو مسألة وقت.