شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى خاص يواصل نشاطه رغم إيقاف سجله التجاري وصدور حكم ضده بدفع دية طفلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تقرير أن المستشفى الخاص الذي تسبب في وفاة طفلة نتيجة إهمال طبي من أحد الأطباء بالرياض أنه يعمل بشكل غير نظامي، رغم صدور حكم قضائي بإيقاف سجله التجاري، ودفع دية لوالد الطفلة.

وكان المستشفى قد رفض خلال مداولات الجلسات القضائية الاعتراف بانتماء الطبيب إليه، إلا أن التقارير والكادر الطبي الذي استدعاه القاضي أكد أن الطبيب يعمل بشكل مباشر في المستشفى وهو من تسبب في إهمال هذه الحالة ووفاة الطفلة، بحسب الإخبارية

ويستمر المستشفى في العمل ويفتح أبوابه رغم إيقاف السجل التجاري وهذه الأحكام القضائية إقر واقعة وفاة طفلة بسبب خطأ طبي تسبب فيه أحد الأطباء في المستشفى.

كما تواصل محامي المستشفى مع والد الطفلة وطالبه بإنهاء القضية بشكل سريع دون أن تتصعد إعلاميا لكنه رفض ذلك لأن الأمر أصبح قضية رأي عام متعلقة بكثير من الأشخاص ربما أهملوا في تقديم الخدمة في المستشفى.