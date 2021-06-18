وزارة الصحة: لا تعارض بين لقاح كورونا والعمليات الجراحية

الرياض - محمد عبدالله - نفت وزارة الصحة وجود أي تعارض بين لقاح كورونا وإجراء العمليات الجراحية، مشيرة إلى انه يمكن لمن يخطط لأجراء عملية جراحية أخذ جرعة اللقاح.

وذكر حساب «الصحة 937» -عبر تويتر- تفاعلًا مع استفسار من مواطنة، أنه «لا يوجد علاقة بين لقاحات فيروس كورونا والعمليات الجراحية»

وقالت المواطنة في استفسارها إنها اكتشف ورمًا ليفيًا ومن المقرر إجراء عملية لإزالته، فهل يتعارض ذلك مع أخذ لقاح كورونا؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن للشخص ممارسة حياته بشكل طبيعي وممارسة الرياضة بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة

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