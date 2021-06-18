تراجع طفيف في أسعار النفط ومزيج برنت فوق 72 دولارًا للبرميل

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة في الجلسة الثانية على التوالي تحت وطأة صعود الدولار الأمريكي الذي تلقى انتعاشًا بفضل احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبشكل عام تبلي أسعار النفط بشكل حسن خلال الأسابيع الأخيرة حتى وإن تراجعت فإنها تطل في الحدود العليا التي سجلتها خلال الأعوام الماضية.

سعر برميل برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 72.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، لتواصل انخفاضًا نسبته 1.8%سجلته أمس الخميس، ويتجه العقد صوب أول خسارة أسبوعية في 4 أسابيع.

أسعار النفط الأمريكي

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 70.65 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.5% أمس الخميس. ويتجه خام غرب تكساس أيضًا صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.

ويوم الأربعاء، سجل برنت أعلى سعر تسوية منذ أبريل 2019 وحقق خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند التسوية.

سعر الدولار الأمريكي

وصعد الدولار بقوة في جلستين منذ توقع الفدرالي زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، وهو موعد مبكر عما كان يتوقعه مراقبو السوق في السابق. ويؤدي ارتفاع الدولار لزيادة تكلفة النفط بالعملات الأخرى مما يقلص الطلب.

وتراجعت أسعار النفط أيضًا بعد أن أعلنت بريطانيا أمس الخميس عن تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات الجديد بكوفيد-19 منذ 19 فبراير، إذ تظهر الأرقام الحكومة 11007 إصابات جديدة مقابل 9055 في اليوم السابق.