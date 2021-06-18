ارتفاع أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.5 %

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية – والمحلية بطبيعة الحال – لكنها تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعد أن تسبب تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار وأثر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في التعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1781.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش لكنه منخفض خمسة بالمئة في الأسبوع.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1782.70 دولار.

سعر الذهب في السعودية اليوم

محليًا ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم بمقدار 0.94 % بحسب موقع سعر الذهب العالمي حيث بلغ سعر الجرام عيار 24 حوالي 215 ريال فيما وصل سعر الجرام عيار 22 إلى 197 ريال بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 188 ألف ريال فيما كان سعر الذهب عيار 18 حوالي 161 ريال.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل عام خلال الـ28 يومًا الأخيرة بما يزيد قليلًا على 5 % فيما يتجه الذهب نحو تقليص المكاسب بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعًا.

وبالأمس تراجع الذهب 4% إلى 1778.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 1353 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من مايو عند 1775.40 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة أمس 3.1 بالمئة إلى 26.12 دولار للأونصة، فيما هوى البلاديوم خمسة بالمئة إلى 2656.43 دولار، ونزل البلاتين 3.4 بالمئة إلى 1084.13 دولار.

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