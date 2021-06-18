شكرا لمتابعة خبر عن التقاعد والتأمينات الاجتماعية تملكان حصصًا في "أسترازينيكا" و"إتش إس بي سي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أفادت وكالة بلومبرغ أن المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تملكان ما قيمته 207 ملايين دولار (مايعادل 776.25 مليون ريال) من أسهم شركة "أسترازينيكا".

وأضافت الوكالة أن المؤسستين تمتلكان أيضا أسهماً بقيمة 170 مليون دولار (ما يعادل 637.5 مليون ريال) في "إتش إس بي سي"، مشيرة الى أن أصول الكيان الجديد تصل بعد الدمج 29 مليار دولار من الأسهم المحلية والأجنبية.

وفي وقت سابق، قال محمد الجدعان وزير المالية إن عملية الدمج تأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي، عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.