شكرا لمتابعة خبر عن سفير اليابان في الرياض يتلقى ثاني جرعات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف سفير اليابان لدى الرياض، فوميو إيواي، عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك ضمن فئة الـ60 عامًا فما فوق.

وقال السفير الياباني : «الحمد لله.. تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح، حيث إن عمري يتجاوز الستين»، وتابع قائلا «وأنتهز هذه الفرصة أن أجدِّد شكري وتقديري إلى الأيدي البيضاء للسعوديين، والذين يعملون في الصفوف الأمامية لمكافحة كورونا، أسأل الله- عز وجل- أن يبعد عنهم كل شر ويحميهم من كل مكروه».

ويذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أعلنت نهاية الشهر الماضي أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا فأكثر.