السفارة السعودية بأمريكا وقنصليتها بلوس أنجلوس تغلقان أبوابهما حتى الأحد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة السعودية في واشنطن، والقنصلية السعودية في لوس أنجلوس، إغلاق ابوابهما بدءا من اليوم الجمعة، على أن يتم استئناف العمل يوم الإثنين المقبل.

وذكرت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس –عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستكون مغلقة اليوم الجمعة، لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين المقبل (٢١ يونيو). وتابعت «نأمل التواصل للحالات الطارئة مع الرقم المذكور في الموقع الرسمي للقنصلية».

فيما ذكرت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة، انها تود التنويه للمواطنين الكرام بأن السفارة في واشنطن ستكون مغلقة اليوم الجمعة، خلال العطلة الرسمية بالولايات المتحدة ويستأنف العمل يوم الإثنين المقبل.

اقرأ أيضا:

3 تنويهات من سفارة السعودية بأمريكا للمواطنين الراغبين في السفر

