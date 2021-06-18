بدء صيانة طريق القريقر بعسير.. وأمانة المنطقة تنبه قادة المركبات

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت أمانة منطقة عسير، أنه سيتم بدءًا من اليوم الجمعة، أعمال تأهيل وتطوير طريق القريقر المتجه إلى جامعة الملك خالد، منبهة قائدي المركبات بأخذ الطريق البديل.

وأهابت أمانة منطقة عسير –عبر تويتر- بجميع سالكي طريق القريقر المتجه إلى جامعة الملك خالد، بأنه اعتبارًا من صباح اليوم، سيتم البدء بأعمال تأهيل وتطوير الطريق، ضمن مشروع صيانة الطرق بحاضرة مدينة أبها.

ونشرت أمانة منطقة عسير، خريطة توضيحية بالطريق المغلق والطريق البديل أمام قادة المركبات، خلال فترة الصيانة والتأهيل.

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