البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه خميس مشيط ، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير أمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وكان البرلمان العربي أدان محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتمثل جرائم حرب.