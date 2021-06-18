وزارة الصحة: نسبة المحصنين من قاطني السعودية تتجاوز 45%

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، أن نسبة المحصنين من قاطني المملكة تتجاوز 45%، وذلك لمن تلقوا جرعة واحدة على الأقل، مشيرة إلى الإقبال المتزايد لتلقي لقاح كورونا عبر 587 مركزًا للتطعيم موزعة على مناطق المملكة.

وقالت الإخبارية إن نسبة المحصنين تجاوزت 45% من السكان؛ وذلك من خلال تلقيهم جرعة واحدة من لقاح كورونا على الأقل.

ارتفاع كبير في نسبة تحصين كبار السن بلقاح كورونا

وحققت وزارة الصحة نسبًا عالية في تحصين كبار السن (60 عامًا وما فوق) بلقاح كورونا؛ حيث بلغت في حفر الباطن 98% وفي الأحساء 93% وفي القريات 93% وفي بيشة 86% وفي الرياض 83% وفي المنطقة الشرقية 80% والطائف 80% وتم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.

حققت وزارة الصحة نسبًا عالية في تحصين كبار السن (60 عامًا وما فوق) بلقاح كورونا؛ حيث بلغت في حفر الباطن 98% وفي الأحساء 93% وفي القريات 93% وفي بيشة 86% وفي الرياض 83% وفي المنطقة الشرقية 80% والطائف 80% وتم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.

جرعة لقاح كورونا الأولى تخفض المرض الشديد والوفيات بنسبة 80%

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن الجرعة الأولى من لقاح كورونا، تخفض المرض الشديد والوفيات بنسبة تزيد على 80% عند معظم الناس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحماية التي توفرها الجرعة الأولى تستمر عدة أشهر.

وكانت وزارة الصحة، أكدت الأربعاء، أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون بأخذ اللقاح.

وأوضحت وزارة الصحة، أن لقاحات كورونا «كوفيد-19» آمنة وفعّالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء الماضي، إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- المواطنين والمقيمين، إلى اتخاذ الخطوة، وأخذ اللقاح، والتسجيل الآن عبر تطبيق (صحتي) من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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