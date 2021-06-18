تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة وأمطار رعدية على 6 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض «الخرج، الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر» والشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف، بقيق، رأس تنورة، الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن هناك هطولًا للأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل، النماص، بارق، بلقرن» والباحة «العقيق، المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن، فرعة غامد الزناد» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان».