سفير اليابان بالسعودية يتلقى ثاني جرعات كورونا ضمن فئة «كبار السن»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن سفير اليابان لدى الرياض، فوميو إيواي، عن نلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك ضمن فئة الـ60 عامًا فما فوق، والذين أتاحت لهم وزارة الصحة أخذ التطعيم دون انتظار.

وقال السفير الياباني –عبر حسابه على تويتر- : «الحمد لله.. تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح، حيث إن عمري يتجاوز الستين»، وتابع قائلا «وأنتهز هذه الفرصة أن أجدِّد شكري وتقديري إلى الأيدي البيضاء للسعوديين، والذين يعملون في الصفوف الأمامية لمكافحة كورونا، أسأل الله- عز وجل- أن يبعد عنهم كل شر ويحميهم من كل مكروه».

وأعلنت وزارة الصحة، في 28 مايو الماضي، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا فأكثر، عبر جميع مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة.

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