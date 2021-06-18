نائب وزير الشؤون البلدية للإسكان يقف على مشاريع أمانة جازان

الرياض - محمد عبدالله - وقف نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير وأمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، اليوم، على عدد من مشاريع الأمانة بمدينة جيزان.

وشملت الجولة مشروع مبنى الأمانة الجديد بالواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان ومركز الأمير سلطان الحضاري، مطلعًا على مبنى الأمانة والمركز وما يتضمنه من مرافق وأقسام وقاعات للاحتفالات والمؤتمرات والاجتماعات، ومركز للمعارض، ومسرح مغلق مجهز بالتقنيات الحديثة يتسع لنحو 1800 شخص, ومسرح مفتوح يتسع لنحو 3000 شخص .

وعقد البدير في ختام الجولة اجتماعًا بلجنة التكامل بين الأمانة وشؤون الإسكان بمنطقة جازان، لمناقشة الخدمات والمكتسبات السريعة بين القطاعين.