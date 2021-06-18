شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي هيئة الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إطلاق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي ومنسوبات هيئة الترفيه في تخصصات دقيقة ومحددة لها علاقة بقطاع الترفيه من أفضل الجامعات العالمية.

وقال "تركي" في مقطع فيديو نشره على "تويتر": "بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. هذه الرسالة موجهة لمنسوبي هيئة الترفيه.. اليوم أطلقنا برنامج الابتعاث في مسارات مختلفة في هيئة الترفيه مع أرقى الجامعات في العالم".

وتابع: "أتمنى لكم التوفيق وتخدمون بلدكم ويا ريت تحققون لي حلم كنت زمان أحلم فيه فكنت أتمنى الإلتحاق بواحدة من هذه الجامعات من قبل وأنها كانت حلم بالنسبة لي".

وأضاف: "الآن في واحد أو واحدة منكم تحقق حلم أنا عجزت عنه.. كل الدعم مني ومن كل منسوبي هيئة الترفيه لكل واحد فيكم".