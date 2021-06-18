مصرع شقيقتين بحادث أثناء سيرهما خلف سيارة إسعاف تقل قريبتهما

الرياض - محمد عبدالله - لقيت شقيقتان مصرعهما، بعد تصادم سيارتهما التي كانت تقودها إحداهما، خلف سيارة إسعاف تقل قريبتهما في الباحة.

وعلمت «عاجل» أن سيارة تقودها سيدة وشقيقتها كانت خلف سيارة إسعاف تقل مريضة قريبة لهما، بينما اصطدمت سيارتهما بحافلة؛ ما أدى الى وفاة إحداهما على الفور والأخرى بالمستشفى.

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب وتصادم صباح اليوم الخميس.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة 10:18 صباح اليوم الموقع: محافظة بالجرشي تحديدًا بمقمور

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين بالموقع إصابة خطيرة تم التدخل إسعافيًّا لها، ونقلها إلى مستشفى الأمير مشاري بن سعود عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر وحالة وفاة بالموقع نسأل الله لها الرحمة والمغفرة.