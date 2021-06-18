محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 33,327,096 والوفيات 598,301 شخص ‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 11,301 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و335 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏ وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,327,096، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 598,301.‏ أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجّل 11,301 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-18 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 11,301 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و335 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏ وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,327,096، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 598,301.‏ 18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 12:23 AM إجمالي الإصابات بلغ 33,327,096 والوفيات 598,301 شخص ‏ إجمالي الإصابات بلغ 33,327,096 والوفيات 598,301 شخص ‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 11,301 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و335 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏ وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,327,096، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 598,301.‏ ، الولايات المتحدة تسجّل 11,301 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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