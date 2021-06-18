الحصيني يحدد خريطة المواقع المتأثرة بالغبار

الرياض - محمد عبدالله - رصد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، تمركزًا للغبار من خفيف إلى متوسط، متوقعًا أن يتحرك نواجي جنوب الشرقية، مع سحب ممطرة بين مرتفعات عسير وجازان

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن غبارًا من خفيف إلى متوسط يتمركز على أجزاء من الكويت والمنطقة الشرقية والإمارات وسلطنة عمان والصمان وخط الرياض الشرقية ظهر اليوم الخميس.

وتوقع خبير الطقس والمناخ، أن يتحرك الغبار نواحي جنوب الشرقية خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن السحب الممطرة تتشكل بين مرتفعات عسير وجازان.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة طقس الخميس، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية مستمر على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.