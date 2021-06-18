شكرا لقرائتكم خبر عن «صفوى أجمل» ترفع 400 م3 مخلفات بمشاركة 500 متطوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت فعاليات حملة «صفوى أجمل»، التي انطلقت بشراكة بين بلدية مركز صفوى، وفريق منارات مشرقة التطوعي، التي استمرت أسبوعا في المدينة، ودشنت بممشى جاوان بصفوى، مستهدفة إزالة مصادر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتركز على نشر ثقافة الوعي والتوعية الصحية والبيئية بين شرائح المجتمع.

مخلفات متنوعة

وأوضح مسؤول الفريق التطوعي حسين أمنيان، أن حملة «صفوى أجمل» استمرت لمدة أسبوع، بمشاركة 500 متطوع من الفريق بمعدل 100 فرد يوميا قادمين من مختلف نواحي محافظة القطيف، مشيرا إلى رفع أكثر من 400 متر مكعب من المخلفات على مدى أيام المبادرة، بمعدل 80 مترا مكعبا يوميا من المخلفات المتنوعة بلاستيكية، وزجاجية، ومعدنية من المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات والقراطيس، وبعض قطع الخشب.

بيئة نظيفة

وأكد أمنيان أهمية تعزيز الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع بالمحافظة على ممتلكات الوطن، والحفاظ على المسطحات الخضراء، لتكون البيئة نظيفة، وحضارية، وذات منظر جميل ورائع، لافتا إلى استقطاب صغار في الحملة لغرس حماية البيئة في نفوسهم، ليكونوا هم شعلة التقدم، والرقي، والحضارة في المستقبل القريب.

تواصل مباشر

من ناحيته، أكد رئيس بلدية صفوى م. نايف القحطاني، أن المبادرة انطلقت بهدف التوعية بأهمية المحافظة على النظافة العامة وللمساهمة في التوعية بأهمية النظافة حفاظاً على المرافق العامة وصحة البيئة وضمان مجتمع حيوي. ولفت إلى مساهمتها في تعزيز الوعي من خلال التواصل المباشر مع الأهالي ومرتادي الممشى، وتحفيز ممارسي الرياضة في ممشى جاوان. كما رفعت مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف «رؤية المملكة» للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.