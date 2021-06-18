شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش مكثف على ورش الحدادة بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية عريعرة جولات رقابية على ورش الحدادة لمتابعة العرض خارج المحلات وعدم تراكم النفايات، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وأكدت البلدية تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وكثفت فِرق الطوارئ التابعة لبلدية عريعرة أعمالها بجميع معداتها وآلياتها لرفع وإزالة جميع العوائق التي خلفتها موجة الغبار التي تضرب المنطقة، من خلال إزاحة الرمال من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والمرافق العامة، في جميع المراكز والهجر، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري. كما رفعت البلدية المخلفات والأنقاض والحشائش الضارة والمشوهة للمنظر العام في عدة مواقع ضمن نطاق البلدية.

على جانب آخر، نفذت البلدية جولات رقابية على المسلخ لمتابعة عملية الذبح والتعقيم والتطهير والغسيل، وذلك ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.