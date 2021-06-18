شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثانية لـ«احتساب تكاليف خدمات المرضى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع الشرقية الصحي المرحلة الثانية من برنامج «احتساب تكاليف خدمات المرضى»، والذي يستهدف تدريب منسوبي وحدة التكاليف بمنشآت التجمع، سعيًا لتطوير قدرة المرافق الصحية على تحليل التكاليف والبيانات بما يضمن الاستفادة المُثلى من الموارد.

وكان تجمع الشرقية الصحي ممثلًا بإدارة خدمات طب الأسنان، قد أطلق مبادرة «متحدون ولسنا وحيدين»، والتي تستهدف أسر أطفال التوحد على مستوى المنطقة الشرقية، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الطبية لمشاكل الأسنان لدى الأطفال عن طريق العيادة الافتراضية، يتبعها بعد ذلك زيارة إلى منزل الطفل في حال عدم استطاعته الحضور إلى عيادات الأسنان، أو إحالته إلى عيادة الأسنان المختصة.