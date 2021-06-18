شكرا لقرائتكم خبر عن 1700 جولة تغلق 7 منشآت بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1724 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 94 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا. وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 استقبل 22 بلاغا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية. وأكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة المدن والمحافظات بالمنطقة. ودَعت الأمانة بضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات الموحد.