شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للغبار تحجب الرؤية الأفقية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المنطقة الشرقية موجة من الرياح المثيرة للغبار والأتربة، مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاع في درجات الحرارة لتصل ببعض المحافظات إلى 47 درجة مئوية، وتستمر حتى منتصف الأسبوع.

وقال محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365” إن المنطقة تشهد رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تسفر عن شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، بسرعة رياح تصل إلى أكثر من 60 كم/‏ساعة برياح شمالية - شمالية غربية مع ارتفاع في درجات حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية على بعض المحافظات، بينما تنكسر حدة درجات الحرارة على المناطق الغربية من المملكة وتعود الأجواء الى معدلاتها الطبيعية وتزداد فرصة هطول الأمطار على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان.

وأضاف «العقيل» أنه يتوقع أن يشهد اليوم الجمعة سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.