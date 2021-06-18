شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 100 ممارس صحي على الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت «صحة الشرقية» من تدريب أكثر من 100 ممارس صحي عبر دورة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية التي نظمتها بالتعاون مع قسم الحماية من الإشعاع.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة الماضية، من بينها تدريب 1000 ممارس صحي على مستوى مستشفيات المنطقة، عبر دورة خيمة التطهير الكيميائي، إضافة إلى تنفيذ 4 دورات إسعافات أولية جراء الحوادث المرورية، وتدريب 100رجل أمن من منسوبي وزارة الداخلية، وكذلك تدريب قرابة 300 شخص من مختلف أفراد المجتمع عبر فعاليات الأيام العالمية.

وقالت إن إدارة الطوارئ والأزمات تعمل على تشغيل وحدات التخطيط والاستعداد للطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتحديث خطط الطوارئ؛ إذ جرى تنفيذ 33 فرضية لفشل الغازات الطبية، إضافةً إلى تقييم 33 فرضية عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية.