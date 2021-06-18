شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون مسحة بـ «تأكد» في الدمام خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع الفحص الشامل الموسع في الدمام «مركز تأكد» التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية تقديم خدماته على مدار 24 ساعة لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن إجمالي عدد المسحات التي أجراها المركز خلال عام بلغت 1.5 مليون فحص، بمعدل 125 ألف مسحة شهريا.

مسار للمركبات

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة أن الوقت المستغرق لإجراء الفحص 5 دقائق لكل حالة، وذلك عبر عدة مسارات للمركبات دون الحاجة لمغادرة المستفيدين سياراتهم ووفق إجراءات احترازية مكثفة.

وأشارت إلى أن حفظ العينات يتم من خلال حافظات مخصصة في المركز، إذ يتم نقلها بسيارات مجهزة حسب درجة حرارة محددة وإيصالها إلى المختبر المخصص لمركز «تأكد» في الدمام، ويتم ظهور النتائج المخبرية خلال 24 ساعة من وقت أخذ العينة للمستفيد.

كشف مبكر

يذكر أن مراكز تأكد خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المستفيدين، وأن من ظهرت لديه أعراض الفيروس عليه أن يتوجه إلى عيادات «تطمن»، علما أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر التفشي.