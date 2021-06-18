شكرا لقرائتكم خبر عن 98 % نسبة تحصين كبار السن بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الصحة نسبًا عالية في تحصين كبار السن «60 عامًا وما فوق» بلقاح كورونا ، إذ بلغت في حفر الباطن 98%، وفي الأحساء 93%، وفي القريات 93%، وفي بيشة 86%، وفي الرياض 83%، وفي المنطقة الشرقية 80%، والطائف 80%، بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.

وكانت الصحة منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة «أولوية» التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر، لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق ومحافظات المملكة كافة.

وأهابت الصحة بالمبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق «صحتي»، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.