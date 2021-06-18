شكرا لقرائتكم خبر عن رصد مخالفي الاحترازات بمقاهي بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة بمقاهي الخبر عن تحرير عدد من المخالفات الصحية، شملت عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى مخالفة الأعداد المسموح بها داخل المنشأة، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة.

وأكدت صحة الشرقية أن الجولة التي جاءت بمشاركة بلدية الخبر تهدف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتقيد بها من قِبل المنشآت وأفراد المجتمع، مشددة على استمرار الحملات لمكافحة مخالفات الاشتراطات الصحية.

وكانت صحة الشرقية نفذت أكثر من 118 زيارة تفتيشية خلال أسبوع، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، وكشفت الحملات عن التزام 95% بتوفير المعقمات والتباعد، و96% بتطبيق توكلنا، وارتداء الكمامات.