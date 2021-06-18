شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ونايل سات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام وزير التجارة وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أمس الأول، بزيارتين لمقر شركة نايل سات بالعاصمة المصرية القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

جاء ذلك ضمن زيارته لجمهورية مصر العربية، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل ورئيس مجلس إدارة شركة نايل سات اللواء أحمد أنيس.

ورحّب هيكل وأنيس خلال الزيارتين بوزير الإعلام المكلف وأبديا رغبتهما في زيادة التعاون الإعلامي بين نايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي من جهة ووزارة الإعلام والوسائل الإعلامية السعودية من جهة أخرى.

وشملت زيارة د. القصبي لشركة نايل سات الاطلاع على غرفة التحكم بالأقمار الصناعية ومركز الإرسال الرقمي وغرفة المراقبة الرئيسية واستمع لشرح موجز عنهما. كما اطلع على بعض المعامل الفنية و"الاستديوهات" ومواقع التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي وشاهد فيلما تسجيليا عن المدينة وما تقدمه للمنتجين والقنوات الفضائية من خدمات.

وأقامت مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات مأدبة غداء تكريمًا له والوفد المرافق. حضر الزيارتين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي ورئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام حسين زين، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي د. خالد الغامدي والوفد المرافق لوزير الإعلام المكلَّف.